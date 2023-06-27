دعاء الوقوف بعرفة للحاج وغير الحاج..دعايء يوم عرفة مستجاب (لبيك اللهم لبيك)

دعاء الوقوف بعرفة للحاج وغير الحاج..دعايء يوم عرفة مستجاب (لبيك اللهم لبيك)،يحتفل المسلمون اليوم بيوم عرفة، وهو يوم من أعظم أيام الدنيا، حيث يحرص الحجاج خاصة على الوقوف في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ويستغل غير الحجاج هذا اليوم المبارك بالتضرع والدعاء والعبادة والطاعات.

يتضمن دعاء يوم عرفة الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدعية والأذكار التي يحرص المسلمون على ترديدها في هذا اليوم، ويسعون فيها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والحصول على الأجر العظيم. ومن الأذكار الأخرى التي يحرص المسلمون على ترديدها في يوم عرفة، ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن الكريم.

ويتفق المسلمون في هذا اليوم المبارك على أنه فرصة نادرة للاستجابة للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بالعبادة والطاعات، وتكثيف الدعاء في الأوقات المحددة، والاستغفار والتوبة من الذنوب والخطايا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك.

دعاء الوقوف بعرفة للحاج وغير الحاج..دعايء يوم عرفة مستجاب (لبيك اللهم لبيك)

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان.. افضل ادعية يوم عرفة 2023 يٌعتبر يوم عرفة من أحد أفضل أيام السنة على الإطلاق وخير يوم طلعت عليه الشمس، يتوجه فيه المسلمون لله تعالى بالدعاء وسؤال الله من خير ما سأل به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل المسلمون يقبلون على الله تعالى في هذا اليوم المبارك يوم الحج الأكبر، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة متنوعة وشاملة من الأدعية للأب والأم والجدة والجدة والأخ في هذا اليوم المبارك.

دعاء عرفة 2023 مكتوب كالتالي:

نقول فى دعاء عرفة 2023 مكتوب اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا.

ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم ارني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ، تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به.

دعاء عرفة 2023 مكتوب:

اللهُم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فإجعلني أسعّد خلقك، اللهم من كان مريض فأشفه ومن كان مهمُوم فأزل همه ومن كان حزين فأسعده ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. دعاء الوقوف بعرفة للحاج وغير الحاج..دعايء يوم عرفة مستجاب (لبيك اللهم لبيك)

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

يا رب أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي وأعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفق وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.

للهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك وصفيك من خلقك ونبي الرحمة على الناس أجمعين وسر رحمتك العظيم وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والرسل المنزلين المصطفى محمد النبي كاشف الغمة وماحي الظلمة وشمس الضياء وقمر السماء صاحب الذات العلية زائر السماوات العلا مبعوث الحق لإظهار الحق وعلى آل بيته الأطهار وسلم تسليما كثيرا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.

دعاء عرفة 2023 مكتوب: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء عرفة 2023:

اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وأرفع درجاتي وتقبل صلاتي وأغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك يا الله ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق

اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

فضل يوم عرفة:

يوافق يوم عرفة هجريا موعدا ثابتا من كل عام وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية فضل ذلك اليوم خلال منشور لها على “فيس بوك” نقدمه لكم كالتالي: