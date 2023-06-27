اجمل دعاء يوم عرفة مكتوب..لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك(اعظم دعاء في يوم عرفة)

اجمل دعاء يوم عرفة مكتوب..لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك(اعظم دعاء في يوم عرفة)،يعتبر دعاء يوم عرفة من أهم الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها في هذا اليوم المبارك، فهو يعد مفتاحًا لجنة الله تعالى، وفرصة نادرة للاستجابة للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

يتمنى المسلمون في هذا اليوم المبارك الحصول على مغفرة الله ورضوانه، ويتوجهون بالدعاء إلى الله تعالى بأفضل ما نُوصِي به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم عرفة هي:

اللهم إني أسألك بحق يوم عرفة، وبحق من يومئت له الأمر، وبحق كل مؤمن يرفع يديه إليك في هذا اليوم، أن تغفر لي وترحمني، وتقبل مني حسناتي، وتحرمني عذاب النار.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا خطايانا، واقبل توبتنا وحسن عملنا في هذا اليوم المبارك.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك، العفو والعافية، والرحمة والمغفرة، والسعادة في الدارين، وحسن الخاتمة.

اللهم اجعل هذا اليوم مغفرة لي وللمؤمنين والمؤمنات، وشفاء للمرضى، ورحمة للموتى، وفرجًا للمهمومين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وللمؤمنين والمؤمنات جميعًا.

اللهم إنا نستودعك ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا، فاحفظها لنا واحفظنا بها.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من عتقائه من النار.

اجمل دعاء يوم عرفة مكتوب

اجمل دعاء يوم عرفة مكتوب..لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك(اعظم دعاء في يوم عرفة)

اللهم مع تلك النفحات الطيبة بيوم عرفة نسألك أن تجعل لنا من خشيتك ما يجعل بيننا وبين المعصية حائل، وأن تبلغنا طاعتك وترزقنا جنتك اللهم ارزقنا اليقين وهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بسمعنا وبصرنا والقوة ما احييتنا، اللهم اجعلنا من الوارثين واجعل ثأرنا على كل من ظلمنا نسألك يا الله أن تنصرنا على من عادانا وألا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ، وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا، وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ.

اللهم ارضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت.

اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعمُ بها واليقين الذي يريح القلوب.

دعاء عرفة 2023 مكتوب:

اللهُم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فإجعلني أسعّد خلقك، اللهم من كان مريض فأشفه ومن كان مهمُوم فأزل همه ومن كان حزين فأسعده ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

يا رب أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي وأعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفق وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.

للهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك وصفيك من خلقك ونبي الرحمة على الناس أجمعين وسر رحمتك العظيم وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والرسل المنزلين المصطفى محمد النبي كاشف الغمة وماحي الظلمة وشمس الضياء وقمر السماء صاحب الذات العلية زائر السماوات العلا مبعوث الحق لإظهار الحق وعلى آل بيته الأطهار وسلم تسليما كثيرا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.

دعاء عرفة 2023 مكتوب: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء عرفة 2023

دعاء عرفة 2023: