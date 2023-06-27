دعاء يوم عرفة.. الأدعية المأثورة وأفضل ما يقال فيه من القرآن والسنة النبوية

أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب [لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك] 100 دعاء مستجاب..رددهم اليوم،بعد ساعات قليلة سيحتفل المسلمون من مختلف أنحاء العالم بيوم عرفة، وهو يوم مهم جدًا في الإسلام، حيث يستحب فيه تكثير الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل دعاء يوم عرفة.

في هذا اليوم المبارك، يحرص المسلمون على الالتزام بالصيام، والتوجه إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، كما يتوجهون بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويعتبر دعاء يوم عرفة من أهم الأدعية التي يجب ترديدها في هذا اليوم المبارك، ومن أفضل دعاء يوم عرفة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"

دعاء يوم عرفة مستجاب

- «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين».

- «اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

- «اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

- «اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيرًا مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح».

دعاء يوم عرفة قصير

اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

اللهم بلغنا يوم عرفة ونحن من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم اغنني بفضلك يا الله عمن سواك.. وخلصني من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني.

اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار

دعاء يوم عرفة مستجاب

من المهم للمسلم عدم ترك الدعاء يوم عرفة، ومن أفضل الادعية في يوم عرفة ما يلي:

اللهم ونسألك فرجًا بعد كرب، ورخاءً بعد الشدة، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، وما أصابنا من نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك.

اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك لا إله إلا أنت خلقتنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، اللهم إنا نبوء لك بنعمتك ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

فضل صيام يوم عرفة

وروى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فدل الحديث صريحًا على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين.

ويستحب القيام بالكثير من الأعمال الصالحة، كالإكثار في الصلاة، والصيام، والصدقة، والذكر، وغيرها في العشر ذي الحجة عامة، ويوم عرفة خاصة، قال صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء).

دعاء يوم عرفة مكتوب

نقدم لكم في السطور التالية دعاء يوم عرفة مكتوب، حيث يريد المواطنين نص دعاء يوم عرفة مكتوب لمشاركته وتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الخير والأدعية بين الجميع احتفالًا بهذه الأيام المباركة وبحلول عيد الأضحى المبارك الذي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو وينتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو، إليكم دعاء يوم عرفة مكتوب.

اللهم في يوم عرفة أرزقني رزقًا حالًا من حيث لا احتسب وأغفر لي ذنوبي يا رب العالمين.

اللهم في يوم عرفة أرزقنا زيارة بيتك الكريم والجميل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لذة الوقوف على جبل عرفات وسامحنا يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم في يوم عرفة أسألك، باسمك الحنان، يامن هو شديد المحال، سريع الحساب يامن قامت السماوات بأمره، أعصم قلوبنا وأصرف عنا منكرات الأخلاق يا رب.

اللهم في يوم عرفة أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا يوم عرفة ووفقنا لصيامه وبلوغ عفوك ومرضاتك اللهم ارزقنا فيه دعوات مستجابة أنا وأحبتي.

اللهم بلغنا يوم عرفة بلاغ رحمة وتوفيق وطاعة واجعل لنا نصيبا من كل خير قسمته لكل مؤمن ولحجاج بيتك من الرحمة والمغفرة والتوفيق والعتق من النار.

أدعية يوم عرفة للمتوفي

اللهم في يوم عرفة ارحم عبادك المتوفيين وأجعلهم من أهل الفردوس.

اللهم في يوم عرفة من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام في يوم عرفة المبارك.

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه في هذه الأيام المباركة.

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمنًا، وأدخله الجنة فإنّه كان بنبيّك مصدّقًا، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلًا، اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام، اللهمّ إنّه كان صائمًا لك، فأدخله الجنة من باب الريان، اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آيةٍ قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

دعاء يوم عرفة لأمي وأبي: