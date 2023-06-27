أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك والصرفات وترقب لقرارات البنك المركزي بعد العيد

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم وقفة عرفه، حيث تشهد البنوك والصرفات بدء إجازتها الرسمية حتي نهاية يوم الاثنين.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023:

أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ويترقب المواطنون قرارات البنك المركزي بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يجري مناقشات مع عدد من رؤساء البنوك حول طرح شهادات دولارية بعائد مرتفعة لجذب التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية لتساعد في إنهاء أزمة العملة الصعبة.

وتشير التوقعات إلى تأجيل مصر قرار تعويم سعر الصرف، حيث أن البنك ل يقدم على تلك الخطوة قبل التأكد من توفر نحو 5 مليار دولار بحيب جولدن مان ساكس.