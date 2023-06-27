ارتفاع الطلب على النفط 23% بحلول 2045 بالرغم من خطط الطاقة الخضراء

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص  إن "أوبك" تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23% بحلول عام 2045.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية لا سيما الصين والهند.

وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".

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