مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي زيادة عدد الأطباء والعاملين بالمجازر ومنع الإجازات وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل أيام عيد الأضحى.

وكيل الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل من قبل كافة أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وكيل الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

حيث كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالمرور على عدد من المجازر بنطاق المحافظة للوقوف على مدى استعداد هذه المجاز لاستقبال الاضاحي خلال عيد الاضحى المبارك

وكيل الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

حيث تفقد ( مجزر منية النصر، والكردي، وميت سلسيل، والجمالية )، ووجه "المحافظ" مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بزيادة عدد الأطباء والعاملين بالمجازر ومنع الإجازات وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل ايام عيد الاضحى لمنع الذبح خارج المجازر.

وكيل الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

كما وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من صيانة كافة المجاز قبل عيد الأضحى المبارك ورفع كافة المخلفات وتوفير المنظفات وتطهير المجازر أول بأول.

وكيل الطب البيطري بالدقهلية يتفقد المجازر

وأشار "المحافظ" إلى أن الذبح داخل المجاز بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك هدية لأنباء الدقهلية لتشجيع جميع المواطنين على الذبح داخل المجازر حفاظا على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض.