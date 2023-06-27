تبدأ من 180.. أسعار اللحوم اليوم وقفة عرفات 27-6-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم يوم وقفة عرفات، انخفضت أسعار اللحوم يوم الوقفة في محافظة الدقهلية، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، فتشتغل أسعار اللحوم، اهتمام المواطنين الراغبين في شراء اللحوم أو شراء أضاحي العيد للتضحية بها غدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم



أسعار اللحوم يوم الوقفة، تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار اللحوم يوم الوقفة، والتي شهدت استقرارا ملحوظا وفيما يلي تقرير حول أسعار اللحوم يوم الوقفة والتي جاءت على النحو التالي:

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة كتف بكتف في منافذ بيع اللحوم ضد الغلاء وتم تخفيض سعر اللحوم من 240 إلى 180 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن

سجل سعر اللحم الضأن 360 و380 جنيها.

أسعار اللحوم البتلو

يترواح سعر اللحم البتلو بين 250 جنيها و300 جنيه فى الكيلو.

أسعار اللحوم الضأن

يبدأ سعر كيلو اللحم الضأن من 360 و380 جنيهًا، وتخلتف حسب القطعية.

أسعار اللحوم الجملى

سعر كيلو اللحوم الجملى، يتراوح بين 200 إلى 250 جنيها.

أسعار اللحوم الكندوز

سجل سعر لحم الكندوز بين 300 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو.

أسعار لحوم الكندوز الكبير

يترواح سعر الكندوز الكبير، بين 220 جنيها إلى 300 جنيها للكليو.

سعر كيلو الكندوز صغير

يسجل سعر كيلو الكندوز الصغير ترواحا، بين 220 جنيها إلى 350 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم

يترواح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي من 300 جنيهًا إلى 330 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الجملي

بلغت سعر الكبدة الجملي، الذي تعتبر أفضل أنواع الكبدة، نحو 340 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة الكندوز

ترواحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 جنيها و280 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة الضأن

بينما سجلت الكبده الضأن، سعر مترواحا بين 240 إلى 280 جنيها للكيلو.



أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



- سجلت اللحوم السودانية نحو 195 جنيها للكيلو.

- سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 90 جنيهًا إلى 100 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الكندوز فيصل ما بين 200 جنيه إلى 270 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم بين 150 إلى 170 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة إلى 200 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن، يترواح بين 240 و280 جنيها.

سجل سعر اللحم الجملي 180 جنيهًا للكيلو.



سعر كيلو اللحمة.. أسعار العجول في الأسواق



أسعار العجول اليوم، خلال السطور التالية نرصد متوسط أسعار العجول في مصر قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وجاء أسعار العجول في أسواق الماشية على النحو التالي:

أسعار العجول الكيلو قائم

سجل سعر كيلو اللحم البقري قائم من نوع الخليط البلدي 140 جنيها للكيلو.

سعر الكيلو في اللحم البقري المستورد من نوع كولومبي 138 جنيها.

سعر الكيلو في اللحم البقري من نوع الشمبري القائم 75 جنيها.



أسعار الأضاحى 2023.. أسعار عجول عيد الأضحى المبارك



أسعار العجول في الأسواق قبل عيد الأضحى، بلغ متوسط سعر العجل البقري الصغير 15 ألف جنيه.

سجل سعر عجل البتلو: 13000 جنيه.

سعر كيلو العجول القائم

سجل سعر كيلو العجل الواقف: 135 جنيها.

سعر كيلو العجل الجاموس: 125 جنيها.

سعر العجل الجاموس الذكور الحي للكيلو الواحد: 120 إلى 122 جنيها.

سعر عجل الجاموس الكيلو قائم: 110 جنيهات ٥٤.

سعر كيلو اللحم الحي اليوم في العجول الجاموسي تراوح بين 120 وحتى 122 جنيهًا للذكور، و110 جنيهات للإناث.

بين 31 وحتى 70 ألف جنيه للعجول البقري، وبين 33 وحتى 77 ألفًا في العجل الجاموسي.

أسعار لحوم الأضاحى في منافذ التموين

سعر الخروف والجدى الكيلو قائم، سعر الخراف الحية 170 جنيها للكيلو القائم.

سعر اللحوم الطازجة السودانية فيصل سعرها إلى 195 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيها للكيلو.

بينما وصل اللحوم البلدي إلى 370 جنيها في منافذ وزارة التموين.

سعر اللحوم السودانية يصل إلى 195 جنيها للكيلو.

بينما يصل سعر اللحوم المجمدة إلى 160 جنيها.

ووصلت أسعار اللحوم الضأن الطازجة من كينيا إلى 250 جنيها.



أسعار لحوم الأضاحى 2023



أسعار لحوم الأضاحى الماعز، سعر أضحية العيد، سجلت أسعار الماعز ما بين 5000 جنيه للماعز، أما الجدي البلدي وصل سعره 3000 جنيه والنعجة بلغ سعرها ٣٠٠٠ جنيه وجاءت أسعار الكيلو كما يلي:

سعر كيلو اللحم في الماعز البلدي القائم 65 جنيها.

سعر كيلو اللحم للجدي قائم هو ٦٥ جنيها.

سعر البقرة الواحدة 50 ألف إلى 65،000 جنيه.

سعر كيلو اللحم البقري قائم من نوع الخليط البلدي 140 جنيها.

سعر الكيلو في اللحم البقري المستورد من نوع كولومبي 138 جنيها.

سعر الكيلو في اللحم البقري من نوع الشمبري القائم 75 جنيها.

أسعار لحوم الأضاحى الصغيرة



وصل سعر أضحية العيد، العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه.

- بلغ سعر أضحية العيد، رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.

سعر أضحية العيد الأضاحي كبيرة السن

- سجلت أضحية العيد البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه.

- سجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه.



تراوح سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن بين 120- 160 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم الذي سجل سعر 150 جنيهًا.

بلغ سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم فسجل سعر 160 جنيهًا، وسجلت سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيه.

سعر أضحية العيد الأضحية الصغيرة

وصل سعر أضحية العيد، العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه.

- بلغ سعر أضحية العيد،رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.



سعر أضحية العيد الأضاحي كبيرة السن

- سجلت أضحية العيد البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه.

- سجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه.

تراوح سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن بين 120- 160 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم الذي سجل سعر 150 جنيهًا.

بلغ سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم فسجل سعر 160 جنيهًا، وسجلت سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيها.



