في عهد المحافظ الجديد.. احتياطات تركية تقفز إلى 9 مليار دولار في اسبوع واحد

بوابة الفجر

- قال أربعة مصرفيين يوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى تسعة مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة.

 

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار حتى 23 يونيو حزيران، وفقا لحسابات المصرفيين.

 

وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.

 

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير شباط 2002 والتي بلغت 8.2 مليار دولار.ش

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