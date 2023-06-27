رسائل تهنئة جديدة بعيد الأضحى المبارك 2023
عبارات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 عيد سعيد، أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا
عبارات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 عيد سعيد، أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا،تقترب الساعات من بدء أول أيام عيد الأضحى، الذي يعد مناسبة دينية كبرى ينتظرها المسلمون حول العالم للاحتفال بروحانيته والتواصل مع الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني والتبريكات. ولمن يرغبون في إرسال أفضل صور لعيد الأضحى 2023 لأحبائهم، نقدم في هذا التقرير بعض الأفكار والعبارات المناسبة لهذه المناسبة وعبارات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2023.
عبارات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2023
- «الأصدقاء هم العائلة والسند الحقيقي، أحب أن أشكركم جميعًا على وجودكم معي دائمًا في وقت الفرح، وفي وقت الحزن، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول علينا وعليكم عيد الأضحى المبارك، وأسال المولى عز وجل في هذه الأيام العطرة إن يجعل أيامكم كلها أعياد».
- «تقف الكلمات عاجزة كيف أهنيك يا صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الأضحى، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد».
- «أنت الصديق وقت الضيق، وأنت الضحكة وقت الفرح، وأنت السند وقت الأزمات، كل عيد وأنا معك وكل عيد وأنا فرحان بوجودك يا أغلى الناس على قلبي».
عبارات تهاني ومعايدة عيد الأضحى
- عيد سعيد يا قاطع الأخبار كل عام وأنتم خير ألف.
- كل عام وأنتم مع ربكم أصبح أقرب عيد سعيدا لكم جميعًا.
- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لجميع أحبائي كل عام وانتم بخير.
- كل عام، يتم جمعك أنت وأحبائك من أجل الخير في الصحة والرفاهية.. نتمنى لكم عيدًا سعيدًا.
- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك السعيد أتقدم لك يا أغلى الناس بالتهنئة القلبية الحارة وكل عام وأنت بخير وإلى الله أقرب.
- بمناسبة عيد الأضحى، عندي القلب وعندك دقاته عندي جسد وعندك حياته عندي الحب وعندك عيده أحبك يا روح قلبي.
تهنئة عيد الأضحى 2023
- ل عام وحضراتكم بخير وعيد أضحى مبارك عليكم.
- عيد سعيد على الأهل والأصحاب.. كل وأنتم بخير.
- كل عيد أضحي وأنت بيننا لا تفارقنا، تقبل الله منا ومنكم.
- عيدكم مبارك إن شاء الله، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
- كل سنة وأنتى طيبة يا زوجتي الغالية، كم أحب الأيام لأنك معايا، ربنا يخليك ليا، عيدك سعيد.
- كل عام أنتم بخير، أسأل الله تعالى أن يجمعني بك على جبل عرفات في العام القادم إن شاء الله.
- فرحة العيد تأتي وتنتهي لكنك فرحة لا تنتهي أبدًا حفظك الله لي في كل عيد، كل عام وأنت بخير.
- تكون معك فرحة العيد مرتين وأشعر بسعادة لا توصف ولا تقارن بسعادة أخرى، عيدك سعيد حبيبي.
- أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الطيبة عيدكم مبارك.
- كل عام وأنت يا حبيبي بقربي تشاركني فرحة الأيام وفرحة العيد بالذات، كل عام وأنت تشاركني عمري كله وتملؤه بالفرح.