أسعار الذهب تعاود لصحوة الارتفاعات مرة اخري والدولار يتهاوي

الاقتصاد
أسعار الذهب عالميا
أسعار الذهب عالميا

رتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

 صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1935.60 دولار للأوقية.

 

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

 

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

 

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة أيضا إلى 933 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1319.02 دولار للأوقية.ش

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