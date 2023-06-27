موعد صلاة مغرب يوم عرفة.. مواقيت آذان المغرب اليوم في محافظة السويس

يوم عرفة، محافظة السويس، وقفة عرفة، موعد آذان المغرب يوم عرفة، وقت صلاة المغرب يوم عرفة، حيث شهدت تلك الكلمات انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة محرك البحث جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صلاة المغرب يوم وقفة عرفة، وتحديدًا وقت اذان المغرب حيث يصوم عدد كبير من المواطنين في هذا اليوم.

وتقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية كافة المعلومات والتفاصيل المرتبطة بيوم عرفة وخاصة، موعد آذان المغرب في يوم عرفة بالإضافة أيضًا إلى موعد صلاة المغرب في يوم عرفة.

موعد وآذان صلاة مغرب يوم وقفة عرفة 2023

مواقيت آذان المغرب اليوم في محافظة السويس

صلاة الفجر 3:05 AM.

صلاة الظهر 11:53 AM.

صلاة العصر 3:28 PM.

صلاة المغرب 6:55 PM.

صلاة العشاء 8:28 PM.

إليكم أهم وأبرز أدعية يوم عرفة

نقدم لكم أهم وأبرز الأدعية في يوم عرفة (يوم عرفة) ومنها:

أدعية يوم عرفة

دعاء يوم عرفة.. اللهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. دعاء يوم عرفة.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور. دعاء يوم عرفة.. اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا. دعاء يوم عرفة.. اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك.

دعاء يوم عرفة.. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء يوم عرفة.. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء يوم عرفة.. اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

أهمية يوم عرفة

يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول "انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة'، رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.