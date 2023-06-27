المركزي الأوروبي: التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية في منطقة اليورو ولا يمكننا إعلان النصر بعد



قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء 27 يونيو حزيران، إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ولا يزال من السابق لأوانه إعلان الانتصار على ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

وفي حديثها ضمن منتدى المركزي الأوروبي لسياسات البنوك المركزية في البرتغال، قالت: "التضخم في منطقة اليورو مرتفع للغاية ومن المقرر أن يظل كذلك لفترة طويلة جدًا، لكن طبيعة تحدي التضخم في منطقة اليورو آخذة في التغير ".

وأضافت: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا ولكن "في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع" لا يمكننا التردد، ولا يمكننا إعلان النصر بعد".

وقالت أيضًا إن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى القول بوضوح بأن أسعار الفائدة ستبقى "عند مستوياتها ما دام كان ذلك ضروريًا".