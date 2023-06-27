الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف مع التركيز على تعليقات البنك المركزي



ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن ‏أمضت معظم الجلسة في المنطقة الحمراء، حيث راقب المستثمرون تعليقات ‏محافظي البنوك المركزية في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.‏



وأغلق مؤشر ستوكس 600 مرتفعًا بنسبة 0.09٪ بعد ست جلسات سلبية متتالية.‏



كانت القطاعات متباينة في الأداء، حيث قادت البنوك المكاسب بارتفاع 1٪، حيث ‏تراجعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.12٪. ‏



وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنوك ‏المركزية "يجب أن تستمر في التشديد النقدي، والأهم من ذلك أن تظل الفائدة عند ‏مستوى مرتفع لبعض الوقت"، على الرغم من أن الأسواق تتوقع "أن الأمور ‏ستنهار بسرعة كبيرة".‏



في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن ‏التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في منطقة اليورو وأنه من السابق لأوانه "إعلان ‏النصر". ‏



وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتيش كازاكس، لشبكة ‏CNBC‏ إن الأسواق ترتكب خطأ في التفكير في أن الفائدة ستنخفض بسرعة، ‏وأضاف أنه يعتقد أن "العام المقبل مبكر جدًا" للتفكير في خفض الفائدة"، والتي لا ‏ينبغي أن تأتي حتى يصبح التضخم "بشكل كبير ومستمر" أقل من المستهدف 2٪.‏