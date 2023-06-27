الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف مع التركيز على تعليقات البنك المركزي

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن ‏أمضت معظم الجلسة في المنطقة الحمراء، حيث راقب المستثمرون تعليقات ‏محافظي البنوك المركزية في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.‏


وأغلق مؤشر ستوكس 600 مرتفعًا بنسبة 0.09٪ بعد ست جلسات سلبية متتالية.‏


كانت القطاعات متباينة في الأداء، حيث قادت البنوك المكاسب بارتفاع 1٪، حيث ‏تراجعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.12٪. ‏


وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنوك ‏المركزية "يجب أن تستمر في التشديد النقدي، والأهم من ذلك أن تظل الفائدة عند ‏مستوى مرتفع لبعض الوقت"، على الرغم من أن الأسواق تتوقع "أن الأمور ‏ستنهار بسرعة كبيرة".‏


في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن ‏التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في منطقة اليورو وأنه من السابق لأوانه "إعلان ‏النصر". ‏


وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتيش كازاكس، لشبكة ‏CNBC‏ إن الأسواق ترتكب خطأ في التفكير في أن الفائدة ستنخفض بسرعة، ‏وأضاف أنه يعتقد أن "العام المقبل مبكر جدًا" للتفكير في خفض الفائدة"، والتي لا ‏ينبغي أن تأتي حتى يصبح التضخم "بشكل كبير ومستمر" أقل من المستهدف 2٪.‏

Elfagr.org

الأكثر قراءة

هنــا أروع وأجدد صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 للأهل والأصحاب والأحباب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتجاهل التجديد " للحاوي " ويدرس رحيله

بث مباشر جبل عرفات الآن.. مشاهدة وقفة عرفة 2023

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نجم فاركو ويتبقى الإعلان الرسمي

عاجل.. صدام ناري بين زيزو وإدارة الزمالك والسبب مثير

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر اليوم يلا شوت

نزل أروع صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023.. أجمل رسائل تهاني وبوستات حصرية لمشاركتها مع الأهل والأحباب

عاجل.. مدرب الزمالك يقرر رحيل نجم الفريق والسبب مثير