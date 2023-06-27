الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف مع التركيز على تعليقات البنك المركزي
ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن أمضت معظم الجلسة في المنطقة الحمراء، حيث راقب المستثمرون تعليقات محافظي البنوك المركزية في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 مرتفعًا بنسبة 0.09٪ بعد ست جلسات سلبية متتالية.
كانت القطاعات متباينة في الأداء، حيث قادت البنوك المكاسب بارتفاع 1٪، حيث تراجعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.12٪.
وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية "يجب أن تستمر في التشديد النقدي، والأهم من ذلك أن تظل الفائدة عند مستوى مرتفع لبعض الوقت"، على الرغم من أن الأسواق تتوقع "أن الأمور ستنهار بسرعة كبيرة".
في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في منطقة اليورو وأنه من السابق لأوانه "إعلان النصر".
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتيش كازاكس، لشبكة CNBC إن الأسواق ترتكب خطأ في التفكير في أن الفائدة ستنخفض بسرعة، وأضاف أنه يعتقد أن "العام المقبل مبكر جدًا" للتفكير في خفض الفائدة"، والتي لا ينبغي أن تأتي حتى يصبح التضخم "بشكل كبير ومستمر" أقل من المستهدف 2٪.