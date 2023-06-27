أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار وإشارات عن الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 27 يونيو حزيران، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضًا خطابًا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.80 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولار للأونصة.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.



وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية غدًا الأربعاء قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.



ويتوقع المستثمرون بنسبة 77% ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو تموز، وانخفاضها اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.



ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا لكنه يعتبر استثمارًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنحو 1% أيضًا إلى 933 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 1% إلى 1319.02 دولار للأونصة.