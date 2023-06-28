موعد صلاة عيد الأضحي في الكويت 2023 وأماكن المصليات

ستحتفل دولة الكويت غدًا الأربعاء 28 يونيو 2023 بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعلان عن موعد العيد بعد رصد هلال شهر ذي الحجة وتحديد الأيام الأولى من العيد من قبل دار الإفتاء الكويتية. يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بزيارة الساحات والمساجد وذبح الأضحية، ثم توزيعها على الفقراء والمساكين وزيارة بعضهم البعض.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت

تُعتبر صلاة العيد من السنن المؤكدة التي شجعنا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مُفردة للرجال والنساء، ويمكن أداؤها جماعةً أو فرديًا، وتُقام الصلاة في الفترة من طلوع الشمس حتى زوالها.

أوضحت دار الإفتاء في الكويت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون عند الساعة 5:08 بتوقيت العاصمة الكويتية.

مصليات العيد في دولة الكويت

الساحة الرياضية بجانب فرع الغاز في القطعة رقم 2.

مركز شباب الصليبيخات خلف مجمع سما مول.

مركز شباب الدعية في طريق الدائري الثاني الدعية.

مبنى اللجنة الأولمبية في مركز شباب جابر الأحمد.

ملاعب المعهد الديني للبنين قرطبة.

ساحة مسجد العثمان في الدائري الثالث.

مواقف جمعية المعلمين.

مدرسة عبد الله حسن الجار الله.

تقام في مركز شباب الشامية.

الساحة بجانب صناعية النسيم.

مصليات العيد في محافظة مبارك الكبير

ملعب الهيئة العامة للرياضة بجوار التعليم الخاص.

الساحة بجانب مسجد زهرة محمد بهجت.

تقام الصلاة في مركز شباب القصور.

مصليات العيد في محافظة الفروانية