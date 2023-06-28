مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمدن والمحافظات .. القاهرة 6:21 والجيزة 6:22

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمدن والمحافظات.. القاهرة 6:21 والجيزة 6:22

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

أعدّ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية حسابات فلكية وكشف أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وذلك في اليوم العاشر من ذو الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سينشر "بوابة الفجر " الأوقات الخاصة بصلاة عيد الأضحى 2023 في المدن والمحافظات المختلفة في الجمهورية.

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19
 


وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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