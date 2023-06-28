موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا : صلاة العيد الكبير فى المنيا الساعة كام 2023؟

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا: صلاة العيد الكبير فى المنيا الساعة كام 2023؟، يتسائل العديد من أهالي الصعيد في المنيا عن توقيت صلاة العيد الكبير الساعة 2023، حتى يستطيعوا معرفة الموعد الدقيق لإقامة الصلاة في الوقت المحدد.

يقوم موقع بوابة الفجر بنشر جدول أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة المنيا، بحيث يمكن للناس ضبط ساعة الإنذار لإقامة الصلاة في مساجد وساحات مختلفة في المنطقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا

يفصلنا وقت قصير عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذي سيبدأ بصلاة العيد في المساجد التي يتوافد إليها الأهالي مع أطفالهم للاحتفال في الحدائق والساحات.

تنطلق الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك بالتكبيرات المباركة من الجوامع والساحات المختلفة قبل صلاة العيد بفترة قصيرة، ثم يتجه العديد من المواطنين للإعداد لنحر الأضاحي.

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في المنيا عند الساعة 6:28 صباحًا، ليتمكن الجميع من الاستعداد للصلاة.

تم تجهيز العديد من المناطق العامة، وصلت إلى 202 منطقة، لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الأضحى 1444- 2023

تعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 من أهم الأحداث الاحتفالية المنتظرة من قبل المسلمين في كل عام، حيث يترك الصلاة أثرًا خاصًا على الأكبر والأصغر، مما يدفعهم إلى الحرص على الصلاة جماعة في الساحات الخاصة التي تزين لاستقبال المصلين. ويتضمن الاحتفال بصلاة العيد توزيع الهدايا للأطفال، مثل البالونات التي تجهز قبل الصلاة والحلويات التي تصنع خصيصًا لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال الذين يشاركون في صلاة العيد مع أسرهم.

وقال الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن وقت صلاة العيد الأضحى في المنيا يكون بعد شروق شمس يوم 28 من شهر يونيو الجاري، بمقدار الرمح، أي مدة 25 دقيقة، حينما تكون الشمس سطعت بمقدار رمح أو رمحين، وهو موعد صلاة الشروق أو الضحى في الأيام العادية، منوها أن صلاة عيد الأضحى ستقام داخل الساحات والمساجد الجامعة التي يؤدى بها صلاة الجمعة.