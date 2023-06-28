موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والجيزة

بدأ العد التنازلي لاستقبال المسلمين في أرجاء الأرض، الشرقية والغربية، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويبحث المواطنون المصريون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظتي الجيزة والقاهرة، وسيتم تناول هذا الأمر في الجمل التالية.

أفادت مديرية الأوقاف في محافظة الجيزة بأنها تجهز لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023، حيث سيتم إقامة صلاة العيد في أكثر من 500 مسجد وساحة في أنحاء المحافظة، وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى، وقد تم حصر الساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب من قبل المديريات.

ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة

- ساحة مسجد مصطفى محمود في المهندسين بشارع جامعة الدول العربية.

- ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة.

- ساحة مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي.

- ساحة مسجد النيل بحي الدقي.

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور.

- ساحة مسجد ال حمد بحي بولاق الدكرور.

- مسجد الصباح بحي الهرم.

- مسجد خاتم المرسيلين بحي العمرانية.

- مسجد التقوى بشارع المشابك.

- مسجد النور في أكتوبر بطريق الكنيسة.

- مسجد الحرمين بالطالبية.

- مسجد عكاشة بالطالبية.

- ساحة مسجد التلاوي بدريم لاند في مدينة 6 أكتوبر.

- مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

- مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

- مسجد نصر الدين في الهرم.

- مسجد الصالحين في شارع أبو الهول.

- مسجد ذي النون في المنيب.

- مسجد السلام في المنيب.

- مسجد أبو هريرة في المنيب.

- مسجد قباء في المنيب.

- ساحة شارع العدل في حي المنيب.

- ساحة ترسا في حي المنيب.

- ساحة المدبح في حي المنيب.

- مسجد الأبرار في الحي السادس.

- ساحة شارع السكري في بين السرايات.

- مسجد عمر بن الخطاب في إمبابة.

- ساحة السلام وراق الحضر.

- ساحة عماد راغب بأكتوبر.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة

- ساحة مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.

- مسجد السلطان حسن.

- الجامع الأزهر.

- مسجد السيدة نفيسة.

- مسجد السيدة زينب.

- مسجد النور بالعباسية.

- مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

- مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية.

- مسجد الخازندارة بشبرا.

تعلن وزارة الأوقاف بأنها ستقوم بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد والساحات المعتمدة، وذلك بعد الالتزام بالضوابط اللازمة والتي تم تحديدها لعيد الفطر المبارك. كما يتم التأكيد على كل المديريات بتوفير مصليات العيد للسيدات، سواء كن في المساجد أو الساحات المعتمدة، وحدد المكان الخاص بهن دون تداخل بين الصفوف مع الاستعانة بالواعظات المعتمدات بالوزارة للمساعدة في التنسيق.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

