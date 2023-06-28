موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية 2023 .. وأماكن مصليات العيد

موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية 2023.. وأماكن مصليات العيد، ونحن على بعد ساعات قليلة من بدء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وينتظر المسلمون بفارغ الصبر وصول موعد صلاة العيد في القليوبية، وقامت المحافظة ومديرية الأوقاف بتخصيص 399 ساحة و1700 مسجد كبير لاستقبال المصلين وإقامة صلاة العيد. وسيتبع ذلك بدء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

يُعرض "بوابة الفجر" موعد صلاة عيد الأضحى في القليوبية، حيث أنها ستحدث بعد 20 دقيقة من شروق الشمس في يوم الأربعاء، الذي هو أول أيام العيد، وبعد التكبيرات، تُقام الصلاة، ومن ثم يحتفل المواطنون بالعيد، يزورون، يبحثون ويحرّون الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

ذكرت هيئة المساحة المصرية في بيانها أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة القليوبية سيكون غدًا الأربعاء في تمام الساعة 06:21 صباحًا، وستبدأ الصلاة بعد مرور 20 دقيقة على شروق الشمس، حيث سيتم ترديد تكبيرات العيد وسيتجمع المسلمون في الساحات والمساجد لأداء الصلاة، وقد تم تخصيص 399 ساحة و1700 مسجد لهذه المناسبة.

ضوابط صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الشيخ صفوت أبو السعود، في وقت متزامن مع موعد صلاة عيد الأضحى، عن استعداد تام لإقامة الصلاة، حيث خضعت الساحات والمساجد لحملة تنظيف وتعقيم وتجهيز لاستقبال المصلين، وأكد التأكد من توافر الشروط الضرورية لأداء الصلاة في جميع الأماكن المصرح بها.

أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحضيرًا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى في مناطق مختلفة والمساجد في القليوبية. تم تخصيص 399 ساحة للصلاة في المحافظة، موزعة بشكل متوازن.

58 ساحة بقري مركز ومدينة بنها

32 مركز ومدينة طوخ

24 مركز ومدينة كفرشكر

49 مركز ومدينة قليوب

73 مركز ومدينة القناطر

52 بشرق وغرب شبرا

22 بمركز ومدينة الخانكة

53 مركز ومدينة شبين القناطر

14 بمدينة الخصوص

12 بمدينة قها

10 بمدينة العبور

وجرى تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد كما تم تجهيز 1700 مسجد لاداء صلاة العيد في مختلف انحاء المحافظة، وجميع الساحات والمساجد مخصص بها أماكن لأداء السيدات والاطفال الصلاة.