موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الشرقية.. “أماكن ومصليات عيد الأضحي”

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الشرقية.. “أماكن ومصليات عيد الأضحي”، يتأهب الكثيرون من المواطنين في محافظة الشرقية لأداء صلاة عيد الأضحى صباح الغد، الثلاثاء الموافق لليوم الأول من العيد المبارك، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة.

أفادت محافظة الشرقية بأنها انتهت من تجهيزات الاستعداد لاستقبال العيد، حيث رفعت درجة الطوارئ في جميع القطاعات الحيوية وشددت على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في الشوارع والميادين والمساجد والأماكن المجاورة.

تحديد وقت الصلاة بمناسبة عيد الأضحى في محافظة الشرقية عند الساعة 5:30 بالتمام.

سوف يتم أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 5:30 صباحا وفقًا للتوقيت المحلي في المحافظة، وذلك حسب حسابات معهد البحوث الفلكي. ستتم الصلاة في جميع المساجد بمختلف مراكز المحافظة، وسيكون هناك 7 دقائق مخصصة للتكبيرات و10 دقائق للخطبة.

تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الشرقية يتطلّب تطبيق ضوابط وشروط محددة.

دعت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية المصلين إلى الامتثال للتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، حيث طالبت بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وحمل كل مصل سجادة صلاة خاصة به، إما من القماش أو البلاستيك، وعدم إحضار الأطفال. كما حثت المديرية على مغادرة المساجد عند انتهاء الصلاة.

تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الشرقية، وتم زيادة الجهود في حملات النظافة وتعقيم المساجد.

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بزيادة جهودهم في النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم في الشوارع الرئيسية والمساجد، في مراكز ومدن المحافظة، بهدف تحسين المظهر الحضاري والجمالي أمام المواطنين، ومكافحة جائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس.

تم تعديل حالة الطوارئ بمحافظة الشرقية بسبب موعد صلاة عيد الأضحى.

وأشار المسؤول الأعلى إلى خطة شاملة يتم التخطيط لها بالتنسيق مع جميع الإدارات، وزيادة مستوى الاستعداد لأقصى حد في المستشفيات التابعة لإدارة الصحة والمستشفيات الجامعية في الزقازيق. كما تم تعليق الإجازات للعاملين في المرافق الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء غرفة عمليات في مكتب المحافظ لمتابعة فعاليات العيد على مدار الساعة.

موعد صلاة العيد الزقازيق

ويريد كثير من الأشخاص معرفة موعد صلاة العيد الزقازيق 2023، ليتمكن المصلين من أداء الصلاة صباح الأربعاء.

ويستعد جميع أهالي والمقيمين في مدينة الزقازيق لبضط الساعات من أجل موعد صلاة عيد الأضحى 2023 الشرقية، والتوجه إلى الساحات والمساجد.

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد الزقازيق 2023 بالساعة والدقيقة في تمام الساعة 6:19 السادسة وتسعة عشر دقيقة صباحا.

وفي ذلك التوقيت تبدأ جميع المساجد والساحات المختلفة في محافظة الشرقية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الأضحى

تعلوا الكبيرات والتهليلات قبل ذلك، حيث تقوم المساجد والساحات بعمل المايكروفونات لإرسال البهجة والسرور في قلوب المسلمين.

ويتم توزيع العديد من الهدايا للأطفال مثل البالونات التي يتم تجهيزها قبل الصلاة، حيث أن الفرحة والبهجة من أهم المظاهر التي تتواجد مع حلول العيد.

وتعد صلاة العيد فرحة خاصة تدخل في قلوب جميع المسلمين، بدء من التكبيرات التي تردد في المساجد، وحتى تجمع المصلين لأداء الصلاة وسماع الخطبة، ثم مبادلة التهاني لاستقبال العيد.