موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. ‘‘ أماكن ومصليات عيد الأضحي ‘‘

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. ‘‘ أماكن ومصليات عيد الأضحي ‘‘ ، تركز أفئدة المواطنين في الوقت الحالي على معرفة وقت صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية عام 2023، والتي تكون في وقت متأخر بمقدار 14 دقيقة عن باقي المحافظات، وتنظم هذه الصلوات في 531 ساحة كبرى وفقًا لتعليمات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

صلاة العيد الكبير في الإسكندرية

تراقب "بوابة الفجر" موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية في عام 2023، والتي ستُقَام في الوقت المحدد 6:24 صباحًا من يوم الأربعاء 28 يونيو، وهو اليوم الأول من العيد المبارك. حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الإسكندرية هي واحدة من آخر المحافظات التي يتم فيها إقامة صلاة العيد، ويتم البدء فيها في محافظات أخرى في السادسة وعشر دقائق صباحًا.

تأخير موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

ستؤخّر موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية لعام 2023 بمقدار ساعة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب التوقيت الصيفي، إذ بلغت صلاة العام الماضي الساعة 5:28 فجرًا، بينما ستبدأ صلاة هذا العام في الساعة 6:24 فجرًا.

تحضيرات لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية عام ٢٠٢٣.

تم إنهاء الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى من قبل مديرية أوقاف الإسكندرية، من خلال اجتماع طارئ عُقد بين الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومديري الإدارات الفرعية. تم مناقشة آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

ستقام صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2023 بنفس الاستعدادات التي تمت لصلاة عيد الفطر المبارك العام الماضي، وسوف يتم تخصيص 531 ساحة صلاة و363 مسجد لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

ينتظر كثير من المسلمين في محافظة الإسكندرية موعد صلاة العيد الكبير، حيث تعد هذه المناسبة الدينية من الأهمية البالغة بالنسبة للمسلمين، وتقوم المساجد في المحافظة بالتحضير لاستقبال المصلين وتوفير كل المستلزمات اللازمة لإقامة الصلاة في أجواء روحانية مميزة.

حيث يختلف موعد صلاة العيد بين كل محافظات مصر بعدة دقائق، ولهذا نحرص علي نشر موعد الصلاة بمحافظة الإسكندرية وعلي المقيمين خارجها مراعاة فرق التوقيت ومتابعة موعد صلاة العيد حسب محل اقامتهم.