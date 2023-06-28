موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. ‘‘ أماكن ومصليات عيد الأضحي ‘‘

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. ‘‘ أماكن ومصليات عيد الأضحي ‘‘

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. ‘‘ أماكن ومصليات عيد الأضحي ‘‘ ، تركز أفئدة المواطنين في الوقت الحالي على معرفة وقت صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية عام 2023، والتي تكون في وقت متأخر بمقدار 14 دقيقة عن باقي المحافظات، وتنظم هذه الصلوات في 531 ساحة كبرى وفقًا لتعليمات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

صلاة العيد الكبير في الإسكندرية 

تراقب "بوابة الفجر" موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية في عام 2023، والتي ستُقَام في الوقت المحدد 6:24 صباحًا من يوم الأربعاء 28 يونيو، وهو اليوم الأول من العيد المبارك. حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الإسكندرية هي واحدة من آخر المحافظات التي يتم فيها إقامة صلاة العيد، ويتم البدء فيها في محافظات أخرى في السادسة وعشر دقائق صباحًا.

تأخير موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

ستؤخّر موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية لعام 2023 بمقدار ساعة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب التوقيت الصيفي، إذ بلغت صلاة العام الماضي الساعة 5:28 فجرًا، بينما ستبدأ صلاة هذا العام في الساعة 6:24 فجرًا.

تحضيرات لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية عام ٢٠٢٣.

تم إنهاء الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى من قبل مديرية أوقاف الإسكندرية، من خلال اجتماع طارئ عُقد بين الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومديري الإدارات الفرعية. تم مناقشة آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

ستقام صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2023 بنفس الاستعدادات التي تمت لصلاة عيد الفطر المبارك العام الماضي، وسوف يتم تخصيص 531 ساحة صلاة و363 مسجد لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

ينتظر كثير من المسلمين في محافظة الإسكندرية موعد صلاة العيد الكبير، حيث تعد هذه المناسبة الدينية من الأهمية البالغة بالنسبة للمسلمين،  وتقوم المساجد في المحافظة بالتحضير لاستقبال المصلين وتوفير كل المستلزمات اللازمة لإقامة الصلاة في أجواء روحانية مميزة.

حيث يختلف موعد صلاة العيد بين كل محافظات مصر بعدة دقائق، ولهذا نحرص علي نشر موعد الصلاة بمحافظة الإسكندرية وعلي المقيمين خارجها مراعاة فرق التوقيت ومتابعة موعد صلاة العيد حسب محل اقامتهم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 تاريخ عيد الأضحى 2023 موعد عيد الأضحى 2023 عيد الاضحي 2023 موعد صلاة العيد عيد الاضحى موعد صلاة عيد الاضحى موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في الإسكندرية توقيت عيد الاضحى 2023 متى عيد الاضحي 2023 تهنئة عيد الأضحى 2023 موعد عيد الاضحى 2023 الإسكندرية ما هو موعد عيد الاضحى 2023 موعدل عيد الاضحى 2023 فى الإسكندرية موعد عيد الأضحي 2023 في الإسكندرية موعد صلاة العيد في الإسكندرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

هنــا أروع وأجدد صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 للأهل والأصحاب والأحباب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتجاهل التجديد " للحاوي " ويدرس رحيله

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الاسكندرية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

بث مباشر جبل عرفات الآن.. مشاهدة وقفة عرفة 2023

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة القاهرة.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الشرقية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الدقهلية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نجم فاركو ويتبقى الإعلان الرسمي