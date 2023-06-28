موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة البحيرة.. “أماكن ومصليات عيد الأضحي”

صرح الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمنطقة البحيرة، بأنه تم إتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم إنشاء غرفة عمليات مركزية في مديرية الأوقاف بمدينة دمنهور ومتابعة الشكاوى والتعليمات الوزارية، وتم ربط هذه الغرفة بإدارات الأوقاف في المراكز.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة أنَّ صلاة العيد ستُقام في جميع المساجد التي تُقام فيها الصلوات، والتي يصل عددها إلى 8000 مسجدًا في المحافظة. كما أُعدّت 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن. وقد تم اختيار أفضل الأئمة لقَاء خطبة العيد ودعم المساجد بإمام وخطيب أساسي وإمام وخطيب احتياطي.

أوضح الدكتور محمد أبو حطب، الوكيل في وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنَّ توفير النظافة والتعقيم للمساجد على أرجح مستويات المحافظة يتمَّ بشكل كثيف استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة الأوقاف عن خطة لإقامة صلاة العيد في جميع المساجد والساحات المخصصة في مختلف المديريات، وبناء على التجربة التي حصلت في عيد الفطر المبارك، دعت الوزارة جميع المديريات إلى توفير مصليات خاصة بالسيدات في كل مكان وضرورة تحديد مواقعهن بشكل صحيح ودون اختلاط مع الرجال، وذلك بالتنسيق مع الواعظات المعينات من قبل الوزارة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة البحيرة.

وأفاد مُتحدث من بوزارة الأوقاف المصرية لموقع بوابة الفجر، مُفضلًا عدم ذكر اسمه، بأنّ موعد صلاة عيد الأضحى عام 2023 في محافظة البحيرة سيتم بعد شروق شمس يوم 28 حزيران/يونيو الجاري، بفارق 25 دقيقة تقريبًا، وذلك عندما تشرق الشمس بنحو ذراع أو ذراعين كشروق الشمس في الأيام العادية، وتشير إلى أنّ صلاة عيد الأضحى ستُقام داخل الساحات والمساجد الجامعة التي يتم بها أيضًا إقامة صلاة الجمعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في البحيرة

قال الشيخ جمال عبد الحميد، الذي يشغل منصب مدير معهد أزهري وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، لموقع الأول: بمجرد تحديد موعد صلاة العيد الكبير في محافظة البحيرة، يهتم المسلمون في كل بقاع العالم بذبح الأضاحي. تبدأ عملية الذبح مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة، وفقًا لما جاء في الآية الشريفة "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، تستمر عملية ذبح الأضاحي حتى مساء اليوم الرابع من العيد، وهناك شروط محددة لذلك. يجب توزيع لحوم الأضاحي بمقدار ثلث لأفراد الأسرة، وثلث للأصدقاء والأقارب، والثلث الأخير للفقراء والمحتاجين. يتمنى الشيخ جمال لجميع المسلمين حول العالم عيد أضحى مبارك ويشجعهم على زيارة الأهل والأصدقاء والأقارب، وصلة الأرحام والتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، ويشجعهم على الدعاء في هذا اليوم العظيم.

ستبدأ اجازة عيد الأضحى ٢٠٢٣ في يوم عرفة، وتستمر حتى نهاية الأيام الأخيرة من عيد الأضحى ٢٠٢٣. يقوم العاملون في القطاعين الخاص والحكومي بالبحث عن موعد اجازة عيد الأضحى ٢٠٢٣ وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء. يتضمن هذا التقرير موعد الإجازة لكلٍ من القطاع الحكومي والخاص.