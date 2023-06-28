موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة المنوفية .. “أماكن ومصليات عيد الأضحي”

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية عن إقامة صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:21 مساءً حسب التوقيت المحلي، ومنتظرين الآلاف من سكان المحافظة الاحتفال بالعيد.

442 موقعًا جاهزًا لإقامة صلاة عيد الأضحى في منطقة المنوفية.

حددت إدارة الأوقاف في منطقة المنوفية 442 مصلى وساحة لإتمام الاستعدادات اللازمة لصلاة عيد الأضحى في المنطقة. تم ذلك بعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتنسيق مع وزارة الأوقاف، وتطبيقًا لتوجيهات وتعليمات الأوقاف.

قاموا بتوزيع الساحات بشكل كامل قبل موعد صلاة عيد الأضحى في منطقة المنوفية.

تم توزيع الساحات للأوقاف في مراكز المحافظة بالمنوفية لتكون جاهزة قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، وانتشرت في كل من القرى والمدن. وتم تحديد عدد الساحات الموفرة في كل من مركز السادات بـ26 ساحة، ومركز الشهداء بـ33 ساحة، ومركز بركة السبع بـ25 ساحة، ومدينة سرس الليان بـ15 ساحة، ومركز تلا بـ41 ساحة.

في محافظة المنوفية، توجد عدة مدن وبلدات تستعد لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك. ومن بينها مدينة أشمون التي تمتد على مساحة 96 ساحة، والتي تليها مدينة الباجور بمساحة 74 ساحة، ومركز قويسنا بمساحة 48 ساحة، ومدينة منوف بمساحة 33 ساحة، وعاصمة المحافظة شبين الكوم بمساحة 53 ساحة. وتم التأكيد من قبل مديرية الأوقاف على أن تكون كل هذه الساحات جاهزة قبل موعد صلاة العيد، لتستقبل المصلين بشكل أفضل.

رفع المحافظ إبراهيم أبو ليمون استعداداته القصوى ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالتواجد الميداني قبل موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة المنوفية، لتيسير امور المصلين وتخطي كافة الصعوبات.

قامت شركة المياه بزيادة مستوى جاهزيتها القصوى قبل صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية.

في سياق آخر، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، محمد نجيب صالح، بإصدار توجيهات لرؤساء القطاعات والمديرين العامين ومديري الفروع الفرعية، من أجل تأكيد الخطة الاستراتيجية الخاصة بعملهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

قامت الشركة بتنفيذ خطة لتنظيف أنابيب الصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة، محتسبين وجود أي انسداد مفاجئ للصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تم إنشاء غرفة طوارئ في كل فرع من فروع الشركة، تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع الشكاوى التي تصل إلى الخط الساخن رقم 125، والعمل على حلها بسرعة، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوح الصرف الصحي في الشوارع وجودة المياه. وطلب تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، مشددًا على تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبي احتياجات المواطنين ومواجهة أي مشاكل مستقبلية تتعلق بنقص مياه الشرب.

صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة كام؟

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية واالجيوفيزقية أن صلاة العيد في مركز شبين الكوم تبدأ الساعة 6:21 صباحا.

وتشرق الشمس على أرجاء مركز شبين الكوم الساعة 6:01، ويكون وقت صلاة العيد بعد الشروق بـ 20 دقيقة، ويستمر حتى قبل أذان الظهر.

وكانت شبين الكوم من قرى المنوفية في العصر المملوكي، وقد بلغت مساحتها حينها أكثر من 3100 فدان.

وكانت شبين الكوم واقعة بين قرى المصيلحة التي جاورتها جنوبا وشرقا، وطنبدي ومنية خاقات من الشمال، والماي التي جاورتها غربا وقرية شنوان جنوبًا، وكانت قريبة من منوف الواقعة جنوبها، وتصل إليها ترعة القرينين، حيث تتفرع إلى فرعين، أحدهما يسمى بحر شبين.

في الوقت الحالي، تقع شبين الكوم في وسط المحافظة حيث تقع شمالها مدينة تلا ومدينة بركة السبع ومن الجنوب شنوان ومدينة سرس الليان والباجور ومنوف ومن الشرق مدينة قويسنا ومن الغرب مدينة الشهداء.

وبحسب آخر تعداد سكاني مصري للهيئة العامة للإحصاء بالبلاد، وصل عدد سكان مركز شبين الكوم في المنوفية إلى 268 ألف شخص.