مشاهد من صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود

أخبار مصر
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

أدى عشرات المُصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك، من ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، والذي يعد من أهم الأعياد الإسلامية.

وتُعتبر صلاة عيد الأضحى، من أهم الصلوات الجماعية التي يؤديها المسلمون في هذا اليوم المبارك، وتُقام هذه الصلاة في المساجد الكبيرة والحدائق والملاعب، وغيرها من الأماكن العامة، ويشارك فيها المسلمون من جميع الأعمار والجنسيات.

ويجب على المسلمين الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية خلال هذا العيد المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات مع بعضهم البعض، وتقديم الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين، والتأكيد على أهمية التعاون والتضامن والمودة بين المسلمين، والتذكير بأن عيد الأضحى هو عيد الفرحة والتضحية والتواصل الإنساني.

وتُعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من أهم مظاهر الاحتفال التي ينتظرها جميع المسلمين من عام لآخر؛ حيث يكون لها وقع خاص على نفوس الكقبار والصغار، الأمر الذي يجعلهم حريصين على أداء صلاة العيد جماعة في الساحات التي تتزين لاستقبال المصلين.

وتشهد صلاة العيد توزيع الهدايا للأطفال، مثل البالونات التي يتم تجهيزها قبل الصلاة، والحلوى التي يتم إعدادها خصيصًا لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال المشاركين في صلاة العيد مع أسرهم.

5354e510-9dd5-4002-9c72-66f51b7eecce
5354e510-9dd5-4002-9c72-66f51b7eecce
cadc57be-6ced-419b-a388-1ecb98787ec4
cadc57be-6ced-419b-a388-1ecb98787ec4
fd681a54-e408-45b4-82e3-719e534de0cb
fd681a54-e408-45b4-82e3-719e534de0cb
12f6d505-2170-40b6-8584-274ac85a20b0
12f6d505-2170-40b6-8584-274ac85a20b0
075f977d-e926-4509-94ab-db3d8e0117fc
075f977d-e926-4509-94ab-db3d8e0117fc

5f4d4ec9-f741-4d88-8e56-3e4facfddbb0
5f4d4ec9-f741-4d88-8e56-3e4facfddbb0
653af986-0903-427b-84d8-8a1a22feaf6d
653af986-0903-427b-84d8-8a1a22feaf6d
7bf25fa2-a84e-4e65-b9d0-7be3a6988416
7bf25fa2-a84e-4e65-b9d0-7be3a6988416
56141c8b-b01d-485b-be04-69686ad9a242
56141c8b-b01d-485b-be04-69686ad9a242
534a658e-0a2f-456f-a6df-a3aeeaaccd58
534a658e-0a2f-456f-a6df-a3aeeaaccd58

6a6298c3-588b-4cbb-b3fa-85a51420567d
6a6298c3-588b-4cbb-b3fa-85a51420567d
5e6ac678-72b9-462c-ad52-76e49927251a
5e6ac678-72b9-462c-ad52-76e49927251a
014285f9-0dfb-4539-93ca-14b611305308
014285f9-0dfb-4539-93ca-14b611305308
d8b7700d-9001-4cb7-90aa-6763c892f5a0
d8b7700d-9001-4cb7-90aa-6763c892f5a0
52df70ae-0414-4db4-97c4-f8c457890b04
52df70ae-0414-4db4-97c4-f8c457890b04
صلاة عيد الأضحى من مصطفى محمود
Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الاسكندرية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

هنــا أروع وأجدد صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 للأهل والأصحاب والأحباب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتجاهل التجديد " للحاوي " ويدرس رحيله

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة القاهرة.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة المنوفية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الدقهلية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الشرقية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة المنيا.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة