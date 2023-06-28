مشاهد من صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود

أدى عشرات المُصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك، من ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، والذي يعد من أهم الأعياد الإسلامية.

وتُعتبر صلاة عيد الأضحى، من أهم الصلوات الجماعية التي يؤديها المسلمون في هذا اليوم المبارك، وتُقام هذه الصلاة في المساجد الكبيرة والحدائق والملاعب، وغيرها من الأماكن العامة، ويشارك فيها المسلمون من جميع الأعمار والجنسيات.

ويجب على المسلمين الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية خلال هذا العيد المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات مع بعضهم البعض، وتقديم الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين، والتأكيد على أهمية التعاون والتضامن والمودة بين المسلمين، والتذكير بأن عيد الأضحى هو عيد الفرحة والتضحية والتواصل الإنساني.

وتُعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من أهم مظاهر الاحتفال التي ينتظرها جميع المسلمين من عام لآخر؛ حيث يكون لها وقع خاص على نفوس الكقبار والصغار، الأمر الذي يجعلهم حريصين على أداء صلاة العيد جماعة في الساحات التي تتزين لاستقبال المصلين.

وتشهد صلاة العيد توزيع الهدايا للأطفال، مثل البالونات التي يتم تجهيزها قبل الصلاة، والحلوى التي يتم إعدادها خصيصًا لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال المشاركين في صلاة العيد مع أسرهم.

5354e510-9dd5-4002-9c72-66f51b7eecce

cadc57be-6ced-419b-a388-1ecb98787ec4

fd681a54-e408-45b4-82e3-719e534de0cb

12f6d505-2170-40b6-8584-274ac85a20b0

075f977d-e926-4509-94ab-db3d8e0117fc

5f4d4ec9-f741-4d88-8e56-3e4facfddbb0

653af986-0903-427b-84d8-8a1a22feaf6d

7bf25fa2-a84e-4e65-b9d0-7be3a6988416

56141c8b-b01d-485b-be04-69686ad9a242

534a658e-0a2f-456f-a6df-a3aeeaaccd58

6a6298c3-588b-4cbb-b3fa-85a51420567d

5e6ac678-72b9-462c-ad52-76e49927251a

014285f9-0dfb-4539-93ca-14b611305308

d8b7700d-9001-4cb7-90aa-6763c892f5a0