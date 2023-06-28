عشرات المُصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد الحسين

أدى عشرات المُصلين صلاة عيد الأضحى من مسجد الحسين، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، والذي يعد من أهم الأعياد الإسلامية.

وتُعتبر صلاة عيد الأضحى، من أهم الصلوات الجماعية التي يؤديها المسلمون في هذا اليوم المبارك، وتُقام هذه الصلاة في المساجد الكبيرة والحدائق والملاعب، وغيرها من الأماكن العامة، ويشارك فيها المسلمون من جميع الأعمار والجنسيات.

ويجب على المسلمين الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية خلال هذا العيد المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات مع بعضهم البعض، وتقديم الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين، والتأكيد على أهمية التعاون والتضامن والمودة بين المسلمين، والتذكير بأن عيد الأضحى هو عيد الفرحة والتضحية والتواصل الإنساني.

وتُعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من أهم مظاهر الاحتفال التي ينتظرها جميع المسلمين من عام لآخر؛ حيث يكون لها وقع خاص على نفوس الكقبار والصغار، الأمر الذي يجعلهم حريصين على أداء صلاة العيد جماعة في الساحات التي تتزين لاستقبال المصلين.

وتشهد صلاة العيد توزيع الهدايا للأطفال، مثل البالونات التي يتم تجهيزها قبل الصلاة، والحلوى التي يتم إعدادها خصيصًا لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال المشاركين في صلاة العيد مع أسرهم.

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