البتكوين تداول قرب أعلي مستويتها على الاطلاق

الاقتصاد
بوابة الفجر

اقترب سعر بتكوين من أعلى مستوى له في عام واحد، وسط أنباء عن استعداد "فيدليتي" -شركة إدارة الأصول المالية- لتقديم ملف للحصول على ترخيص لصندوق تداول فوري للعملة المشفرة.

 

بلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم (من حيث القيمة السوقية) 30855 دولارًا؛  ليقترب من أعلى مستوى له في عام عندما كان 31411 دولارًا في 23 يونيو.

 

يأتي هذا الارتفاع في وقت يُتوقع أن تقدم "فيدليتي" ملفًا للحصول على ترخيص لصندق متداول بالبورصة لبتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن نشرة أخبار تجارة التشفير "ذا بلوك" (The Block)، نقلًا عن مصدر لم يذكر اسمه. وقال التقرير إن الشركة قد تقدم ملفها في وقت أقربه يوم الثلاثاء.

 

"إطلاق صندوق متداول فعلي سيفتح الباب أمام تدفقات نقدية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تأثير تدريجي من حيث الحجم والفائدة"، حسب رأي داريوس طباطبائي، الشريك المؤسس في بورصة "فيرتيكس بروتوكول" (Vertex Protocol).

 

ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها "فيديليتي" الحصول على ترخيص متداول لبتكوين؛ فقد رُفض طلبها الخاص بتأسيس صندوق "وايز أوريجين بتكوين ترَست" من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2022.

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Elfagr.org

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