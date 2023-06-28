شركة تستثمر في زراعة 200 شجرة حول العالم لمكافحة التغير المناخي

أعلنت شركة أسترازينيك البريطانية لصناعة الأدوية يوم الأربعاء أنها ستستثمر 400 مليون دولار في زراعة أكثر من 200 مليون شجرة بحلول عام 2030 في إطار استراتيجيتها لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

وهذا التعهد يعني استثمار نحو 60 مليون دولار سنويا بالنسبة لواحدة من أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 230 مليار دولار تقريبا. وحققت أسترازينيكا إيرادات بلغت نحو 44 مليار دولار في عام 2022.

ولا يزال التعهد الجديد في مجال الاستدامة أكبر بكثير من التعهدات السابقة. فقد أعلنت الشركة في عام 2020 أنها ستزرع وترعى أكثر من 50 مليون شجرة بحلول نهاية عام 2025.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستتحول إلى الغاز الحيوي الناتج عن روث الأبقار ومخلفات الطعام في الولايات المتحدة لخفض انبعاثاتها من الكربون هناك.

ووجد باحثون أن الكثير من شركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية لم تحدد أهدافا بعد لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.