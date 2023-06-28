حصاد مجموعة القاهرة والقناة عقب نهاية الموسم في دوري القسم الثاني

انتهت مسابقة دوري القسم الثاني مجموعه القاهرة والقناة موسم 2022_2023 وتضم هذه المجموعة 16 فريق.

نجح فريق زد اف سي في الصعود والتأهل إلي الدوري المصري الممتاز.



يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية حصاد مجموعة القاهرة خلال هذا الموسم

أقوي هجوم في المجموعة



نجح فريق زد اف سي في تسجيل 44 هدف خلال الموسم الكروي ويلاحقه القناة أحرز 42 هدف.

أقوي دفاع



يعد فريق زد اف سي أقوي دفاع في المجموعة حيث استقبلت شباكه 19 هدف ويتابعه الترسانه تلقت مرماه 21 هدف

الأكثر تحقيقا للفوز

حقق فريق زد اف سي الفوز في 18مباراة ويأتي بعده كلًا من:" وادي دجلة فاز في 17 والقناة في 16 لقاء.

أكثر تعادلات في المجموعة



تعادل فريق الترسانه في 12 مباراة ويأتي بعده زد اف سي تعادل في 11 لقاء

أكثر هزائم في المجموعة



تلقي فريق الاعلامين الهزيمة في 24 مباراة ويتابعه النصر هُزم في 18لقاء



ترتيب المجموعة

1- زد إف سي 65 نقطة

2_وادي دجلة 55نقطة

3_ السكة الحديد 54 نقطة

4- القناة 53 نقطة

5- بتروجيت 52 نقطة

6- المصرية للاتصالات 49نقطة

7- العبور 49 نقطة

8- الترسانة 48نقطة

9- منتخب السويس 41 نقطة

10-الانتاج الحربى 38

11_بورتو السويس 38 نقطة

12- مستقبل وطن 29نقطة

13- ايسترن كومباني 28 نقطة

14- كهرباء الاسماعيلية 27 نقطة

15- النصر 24نقطة

16- الاعلاميين 10 نقاط