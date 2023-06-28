عجز تجارة السلع بأمريكا يتراجع 6% في مايو



تراجع عجز تجارة السلع بالولايات المتحدة في مايو أيار مع انخفاض الواردات، لكن التحسن ليس كافيًا على الأرجح لمنع التجارة من أن تكون عبئًا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.



وقالت وزارة التجارة الأربعاء 28 يونيو حزيران، إن العجز التجاري السلعي انخفض 6.1% إلى 91.1 مليار دولار الشهر الماضي، بعد ارتفاعه في أبريل نيسان.



ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% خلال الربع الأول بعد المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.