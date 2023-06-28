تراجع مخزونات النفط الأمريكية 9.6 مليون برميل

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من يونيو حزيران عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، هبطت مخزونات الخام 9.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات هبوطها بنحو 1.5 برميل.

فيما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 0.6 مليون برميل عند 222 مليون برميل.

وعززت أسعار النفط مكاسبها بعد صدور البيانات، وتجاوز الخام الأميركي مستويات 69 دولارًا للبرميل.

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