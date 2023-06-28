المؤشرات الأوروبية ترتفع في نهاية الجلسة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ارتفعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الثامن والعشرين من يونيو حزيران، مع تراجع حدة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.7% إلى 456 نقطة.

كما صعد DAX الألماني بنسبة 0.64% مسجلًا 15949 نقطة، وFTSE البريطاني بنحو 0.52% عند 7500 نقطة، وCAC الفرنسي بنحو 1% إلى 7286 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأوروبية مع ارتفاعها بنحو 2%، فيما تراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.2%.

هذا وقفز سهم Siemens Energy بنحو 6.7% لتعوض الشركة بعض الخسائر المسجلة الأسبوع الماضي بعدما كشفت عن نسبة إخفاق مكلفة وطويلة الأجل في وحدتها لتوربينات الرياح.

وفي سياق منفصل، أكد رؤساء بنوك مركزية كبرى في العالم اليوم الأربعاء أنهم يتوقعون المزيد من التشديد في السياسة النقدية لكبح التضخم المرتفع والمستمر، لكنهم لا يزالون يعتقدون أن بوسعهم كبح التضخم دون التسبب في ركود واضح.

هذا وكشفت بيانات اقتصادية في أميركا اليوم عن تراجع عجز تجارة السلع بنحو 6.1% إلى 91.1 مليار دولار في مايو أيار.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الأهلي ينسحب نهائيا من صفقة الموسم

هنــا أروع وأجدد صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 للأهل والأصحاب والأحباب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتجاهل التجديد " للحاوي " ويدرس رحيله

موعد صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الاسكندرية.. الساعة كام وأماكن وساحات الصلاة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن إتمام صفقة الموسم

أجمل بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2023.. للاصدقاء والاقارب والأهل والأحباب

خريطة صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى هذا الموسم