المؤشرات الأوروبية ترتفع في نهاية الجلسة



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الثامن والعشرين من يونيو حزيران، مع تراجع حدة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.7% إلى 456 نقطة.

كما صعد DAX الألماني بنسبة 0.64% مسجلًا 15949 نقطة، وFTSE البريطاني بنحو 0.52% عند 7500 نقطة، وCAC الفرنسي بنحو 1% إلى 7286 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأوروبية مع ارتفاعها بنحو 2%، فيما تراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.2%.

هذا وقفز سهم Siemens Energy بنحو 6.7% لتعوض الشركة بعض الخسائر المسجلة الأسبوع الماضي بعدما كشفت عن نسبة إخفاق مكلفة وطويلة الأجل في وحدتها لتوربينات الرياح.

وفي سياق منفصل، أكد رؤساء بنوك مركزية كبرى في العالم اليوم الأربعاء أنهم يتوقعون المزيد من التشديد في السياسة النقدية لكبح التضخم المرتفع والمستمر، لكنهم لا يزالون يعتقدون أن بوسعهم كبح التضخم دون التسبب في ركود واضح.

هذا وكشفت بيانات اقتصادية في أميركا اليوم عن تراجع عجز تجارة السلع بنحو 6.1% إلى 91.1 مليار دولار في مايو أيار.