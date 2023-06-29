المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة برشلونة وميلان والقناة الناقلة

يحظي موعد المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضد نظيره فريق أي سي ميلان الإيطالي، الودية إهتمام العديد من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية موعد مباراة ميلان وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ميلان ضد برشلونة الودية

ستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، أمام نظيره فريق برشلونة؛ يوم الأحد المقبل الموافق 2 من شهر يوليو القادم، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة المباريات الودية، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد نظيره فريق أي سي ميلان عبر قناة BeIN Sports Premium 1.

تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11623.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6