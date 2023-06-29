المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة برشلونة وميلان والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
برشلونة وميلان
برشلونة وميلان

يحظي موعد المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضد نظيره فريق أي سي ميلان الإيطالي، الودية إهتمام العديد من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية موعد مباراة ميلان وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ميلان ضد برشلونة الودية

ستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، أمام نظيره فريق برشلونة؛ يوم الأحد المقبل الموافق 2 من شهر يوليو القادم، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

txt

متي موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية وأبرز القنوات الناقلة

txt

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني 2024

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة المباريات الودية، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد نظيره فريق أي سي ميلان عبر قناة BeIN Sports Premium 1.

تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11623.
الاستقطاب H.
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6

برشلونة ميلان مباراة برشلونة الدوري الاسباني الدوري الإسباني 2024 برشلونة وميلان موعد مباراة برشلونة ضد ريال أي سي ميلان الإيطالي موعد مباراة ميلان وبرشلونة مباراة برشلونة وميلان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل بشكل رسمي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. اعرف الآن نتيجة 3 ثانوي التعليم الفني natega fany emis gov eg - الدبلوم الفنى

الأهلي يضم أقوى صفقة في الدوري المصري "مجانًا"

عاجل.. نجم الأهلي يتمرد ويرفض الرحيل عن المارد الأحمر

عاجل.. أزمة قوية بطلها إبراهيم نور الدين في الدوري المصري

الزمالك يفشل في خطف صفقة الأهلي

صفقة جديدة في الأهلي.. عودة صاحب الثلاث رئات إلى الملاعب

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي