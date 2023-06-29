مقتدي الصدر يدعو إلى طرد السفير السويدي من بغداد

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، إلى طرد السفير السويدي من بغداد، وسحب الجنسية العراقية من الشخص الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام جامع في السويد.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "سحب الجنسية العراقية من المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجّحًا وعلنًا، كما على القضاء العمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيًا".

ودعا الصدر إلى إحراق علم مجتمع الميم بشكل مكثف حتى الثامن من شهر محرم؛ لأن ذلك أكثر ما يغيظهم، قائلًا: "إن عادوا عدنا بأعظم من ذلك".

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