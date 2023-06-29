عبدالله بن زايد يهنئ جرابيتريتيس بمناسبة تعيينه وزيرًا لخارجية اليونان

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، عن تهنئته إلى جورجوس جرابيتريتيس، وذلك بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في اليونان.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن تطلعه للعمل مع جورجوس، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليونان في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.