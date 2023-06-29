إثيوبيا تعتزم الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ميليس أليم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال إحاطة الإعلامية قال فيها إن إثيوبيا تبدي عزمها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل.

وتابع ميليس أن "البلاد ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها، آملا بأن تقوم مجموعة بريكس بقبول الطلب".

وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.

وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.

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