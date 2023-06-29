خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يفسد فرحة العيد على المرابطين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أن "الاحتلال الإسرائيلي يفسد على المرابطين والمرابطات في القدس فرحة عيد الأضحى المبارك".

وأشار صبري، إلى أن "الاحتلال يواصل التضييق على المقدسيين والمرابطين في الأقصى، ويلاحقهم من خلال الإبعاد أو الاعتقال، إلى جانب القيود المفروضة في البلدة القديمة والقدس".

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضي بمنع الشيخ صبري من السفر خارج فلسطين، وذلك في أعقاب جولة خارجية أجراها مؤخرا.

وأدى الآلاف من المصلين فجر اليوم الخميس، صلاة فجر الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، رغم تضييقات القوات الإسرائيلية والعراقيل المنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

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