الذهب قرب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الجمعة إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة في وقت لاحق اليوم‭ ‬الجمعة بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددا.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي متين وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في اجتماع في مدريد أمس الخميس إلى أن من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.

ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1 بالمئة حتى الآن.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1239 دولارا.