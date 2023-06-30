تراجع نشاط المصانع الصينية في يونيو للشهر الثالث على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهر مسح رسمي للمصانع في الصين اليوم الجمعة انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو لكن بوتيرة أبطأ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في يونيو مقارنة مع 48.8 في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

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