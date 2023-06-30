اليوم.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع

السعودية
بوابة الفجر

بدأ حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، اليوم الجمعة، برمي الجمرات في مشعر منى، مع بداية ثاني أيام التشريق، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

وبدورها، هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع المصليات بالمسجد الحرام مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة.

كما أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين البدء في الخطة التشغيلية الثانية في استقبال وتفويج وحركة الحجاج في المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع بكل يسر وسهولة، وذلك بالتكاملية والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والأمنية المشاركة في الحج.

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