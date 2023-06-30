خالد سليم يتصدر ترند تويتر وجوجل بعد حلقتة في حبر سري مع أسما إبراهيم

تصدر خالد سليم ترند مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وجوجل خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقة في برنامج حبر سري مع الاعلامية اسما ابراهيم.

وتصدرت تصريحات خالد سليم خلال الحلقة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث خالد عن وعكته الصحة التي كان لها عامل كبير في تدهور نفسيته، قائلًا: "أنا نفسيًّا تعبت بشكل كبير كان عندي مشاكل في أحبالي الصوتية ما كنتش عارف هي إيه ما كنتش عارف أغني ولا أتنفس ولا أنام مرتاح ورحت لأكتر من دكتور وأخدت كرتيزون لمدة كبير جدًّا لأنه أسهل حاجة عمل احتباس للمياه في الجسم"، وأضاف أنه كان مصاب بورم في أحباله الصوتية وقام بإستئصاله.

كما تحدث عن علاقتك بالنجم تامر حسني وقال انهم ليسا صديقين وكانت علاقتهما لطيفة في البداية، متابعًا: "تامر حسني عايز يبقى لوحده.. وعايز يؤكد أنه نجم الجيل"، منوهًا بأنه يرفض هذه الألقاب، وتامر حسني يعمل بذكاء ويستحق أن يكون في مكانة جيدة جدًا.

وعلق علي ظهوره بساعة ألماس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: "احنا واجهة لبلدنا فلازم يكون شكلنا حلو".

خالد سليم وأسما إبراهيم

خالد سليم ترند جوجل وتويتر

حكايات جروب الماميز آخر أعمال خالد سليم



وجدير بالذكر أن، آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات جروب الماميز" من 15 حلقة وشارك في بطولته دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، ياسمين داود وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال خالد سليم مسلسل عودة البارون

ويترقب خالد سليم عرض مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة والذى انتهى من تصويره، ويشارك في بطولته حسين فهمى، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.