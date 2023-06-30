السفارة السعودية في فرنسا لرعاياها: ابتعدوا عن أماكن الاحتجاجات

حثت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في ظل ما تشهده حاليًا عدد من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق، ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها لأي مساعدة أو معلومات إضافية من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني ([email protected])، ([email protected])، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).

وفي السياق، شددت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، على عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة، وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.

ودعت الملحقية إلى التواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة (33630243383+)، وكذلك التواصل مع السفارة، داعية الله للجميع أن يحفظهم من كل مكروه.