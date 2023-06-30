الأردن تخفض أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) 5 فلسات للتر

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بوابة الفجر

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر السولار بمقدار (40) فلسًا/لتر، وذلك بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية.

وحددت اللجنة، أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من (1-31 يوليو المقبل)، عقب استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يونيو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مايو الماضي، واستندت اللجنة إلى المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلسًا /لتر بدلًا من (900) فلسًا /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1135) فلسًا/لتر بدلًا من (1140) فلسًا/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (675) فلسًا/لتر بدلًا من (715) فلسًا/لتر.
وقررت اللجنة، كذلك تثبيت سعر مادة الكاز لشهر يوليو لمقبل عند سعر 620 فلسًا/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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