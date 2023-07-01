فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي هدية ربنا لمصر.. وشال روحه على كتفه في 30 يونيو

حلت الكاتبة والصحفية فريدة الشوباشي ضيفًة على برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر قناة القاهرة والناس.

وأكدت أثناء اللقاء، أن سبب استجابة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خلال ثورة 30 يونيو للمصريين لأنه مؤمن بمصر وشعب مصر بينما خسر الإخوان لأنهم خاطبوا المصريين بلغة ليست لغتنا.

وأشادت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بالرئيس السيسي، قائلة: "السيسي حته مننا.. السيسي هدية ربنا لمصر وحط رأسه على كفه وعدى بنا لبر الأمان وكان فداء مصر والمصريين، وكل تصرف من تصرفاته يوضح مدى مسئوليته".

وتابع: "المستشار عدلي منصور كان رجل شجاع وقبل تحدي المسئولية في فترة صعبة جدا ويستحق التحية لدوره في ثورة 30 يونيو، وحركة تمرد تمثل هوية المصرية والتمرد على كل حاجة ضد مصر والهوية المصرية رقم واحد".



نبذة عن فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية وهي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر. ولدت فريدة الشوباشي في مدينة القاهرة بمصر، كانت مسيحية ثم أسلمت، وهي أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري شقيق الكاتب شريف الشوباشي وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي. لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو «مطلوب للتعقيب»، كما أن لديها عدة مؤلفات منها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية.

تزوجت وهي مسيحية من الكاتب اليساري علي الشوباشي. قالت فريدة أنها اعتنقت الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك -وكان في المعتقل وقتها- لتخبره بتحولها إلى الإسلام، وفي 12 يناير 2021 ترأّست الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري لتصبح أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري.

مواعيد عرض برنامج حبر سري

يتم عرض برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

