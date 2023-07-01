أسعار الذهب في مصر اليوم رابع أيام عيد الأضحي.." المعدن الاصفر" يعاود الخسائر بعد سلسلة من المكاسب

عاد أسعار الذهب في مصر للخسارة من جديد في بداية تعاملات اليوم السبت 1 يوليو 2023، بعدما شهد على مدار الايام الماضية مكاسب قوية بدعم من عودة الطلب القوي عقب انخفاض الاسعار خاصة على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم رابع أيام اليوم السبت 1 يوليو 2023:

تراجعت اسعار الذهب في مصر بقيمة تراوحت بين 11 إلى 17 جنيها للجرام الواحد:

وجاءت اسعار الذهب في رابع أيام عيد الأضحي كالاتي:

أسعار الذهب عيار 24 اليوم السبت 1 يوليو 20232.. سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2611 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم السبت 1 يوليو 20232.. سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 2393 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار21 اليوم السبت 1 يوليو 20232 سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2285جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم السبت 1 يوليو 20232.. سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1958 جنيها للجرام.

أسعار الذهب الجنيه الذهب اليوم السبت 1 يوليو 20232.. سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 18280 جنيها.

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع انتعاشة قوة الدولار:

استقر الذهب، قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددًا.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولارات للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1915.80 دولارًا للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية، وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي متين، وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك، لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية. ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.