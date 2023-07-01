الان pdf رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول فى العراق موقع وزارة التربية جميع المحافظات

الان pdf رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول فى العراق موقع وزارة التربية جميع المحافظات

أصبحت نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول من أهم الكلمات البحثية في الوقت الحالي للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء محافظات العراق، فبعد إنهاء الطلاب امتحاناتهم في 17 يونيو 2023، تبدأ بعدها مراحل التأهل للإعلان عن النتيجة، التي تَعُدّ أحد أهم النتائج في البلاد؛ إذ تحدد المرحلة التالية أمام الطلاب والطالبات، وبذلك، يجد الطلاب والطالبات أنفسهم في حالة قلق وتوتر متواصل، يتطلعون إلى معرفة النتيجة في أقرب وقت ممكن.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

وزارة التربية العراقية تعمل جاهدة للإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أن نسبة التصحيح الأولية للورقة الامتحانية لكل طالب وطالبة تصل إلى نحو 70٪، وكما بلغت نسبة النجاح المبدئية نحو 90٪ وما زالت عملية التصحيح جارية حتى الآن، وتشيد بنجاح عملية التصحيح التي قام بها الفريق المتخصص الذي تم توفيره من قبل الوزارة بعد مراجعة جميع الامتحانات للفصول الدراسية. وعلى العلم أن النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الذي توفره الوزارة.

رابط نتيجة الثالث المتوسط فى العراق

أصبح منن السهل إمكانية الحصول على النتائج بكل سهولة، ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة كل طالب عبر موقع نتائجنا وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أولًا يجب عليك الذهاب إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.

النقر بعدها على أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

ثم يتم إدخال بيانات الطالب المتمثلة في اسمه كاملًا ورقم الجلوس الخاص به.

النقر بعدها على أيقونة “عرض نتيجة الطالب”.

لتظهر في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

باتت نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول من الأمور الأساسية التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في مختلف مناطق العراق، حيث تم انتهاء الامتحانات في 17 يونيو 2023، وبدأت الآن مراحل التحضير والتأهيل لإعلان النتائج التي تحدد مسار الطلاب والطالبات في المرحلة القادمة.

تعمل وزارة التربية العراقية بجهد كبير على الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، حيث أفادت بأن عمليات التصحيح تسير بشكل جيد وملائم، وأن نسبة النجاح المبدئية بلغت نحو 90%، وأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح بلغت نحو 70%.

ومن المتوقع أن تتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الذي أتاحته الوزارة لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج للطلاب والطالبات.