ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 رابط مباشر للنتائج “pdf” عبر نــتائجنا وناجح

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ في جميع محافظات العراق. قام الطلاب بإتمام جميع الاختبارات المقررة التي بدأت في الخميس الأول من يونيو واستمرت حتى الخميس السابع عشر من يونيو، وتمت عمليات تصحيح وتدقيق الاجوبة بعد ذلك مباشرة، وسوف يتم رفع النتائج. بإمكان كل طالب أو طالبة استعلام عن نتيجتهم من خلال كتابة اسم الصف واسم المحافظة وإكمال البيانات المطلوبة، وسيرى الطالب النتيجة الخاصة به مباشرة.

نتائجنا وناجح ظهور نتائج الثالث متوسط

قدّمت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة واسعة من المنصات الإلكترونية، التي تعمل بشكل فعّال على تيسير وتحقيق نتائج الطلاب والطالبات بسهولة ويسر، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتائجنا.

يحدد الطالب الصف الدراسي الذي يرغب في التعرف على النتيجة الخاصة به، واسم المحافظة محل الدراسة.

يضغط الطالب على أيقونة التنزيل، ويتواجد ذلك أمام اسم محافظة الطالب.

وعقب ذلك بضغط الطالب على أيقونة عرض النتائج، وبهذا يتمكن الطالب من تحميل النتيجة الخاصة به وطباعتها أيضًا.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في بعض المحافظات

تمت ظهور نتائج الثالث المتوسط في بعض محافظات العراق وهنالك بعض التفاصيل المهمة. في مدينة الكرخ الثالثة، تم إعلان النتائج ومن المتوقع أن تظهر في بقية المحافظات قريبًا. يجدر بذكر أن الطالب سنان محمد نبيل والطالبة لانا أسامة حصلا على المركز الأول في جميع محافظات العراق بفضل تحقيقهما معدل 100% في المديرية التابعة لمدينة الكرخ الثالثة.

ينتظر جميع الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العراق بفارغ الصبر تحديثات اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، فهم متشوقون لمعرفة نتائج صف الثالث المتوسط، سيتم الإعلان عن هذه النتائج في الساعات القليلة المقبلة، وقد تم إنهاء تصحيح ما يقرب من 75٪ من أوراق الطلاب في جميع الأقسام العلمية والأدبية والشرعية.

بعد انتهاء طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق من كافة الامتحانات المقررة، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائجهم للعام 2023 على مستوى جميع المحافظات.

وتمت عمليات التصحيح والتدقيق على النتائج بعد انتهاء الاختبارات في الفترة من الخميس الأول من يونيو وحتى الخميس السابع عشر من يونيو، ومن المتوقع أن تتم عملية رفع النتائج قريبًا.

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم عن طريق كتابة اسم المحافظة والصف المراد، واستكمال باقي البيانات اللازمة، وسيتم عرض النتيجة الخاصة بهم مباشرةً.