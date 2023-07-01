رئيس الإمارات ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

عربي ودولي
بوابة الفجر

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بول كاغامي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور إدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا.

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