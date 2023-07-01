البرلمان العربى يعزي في وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين

يعزي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، في وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير قدري أبو بكر، والذي توفي إثر حادث بعد عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال، في رام الله.

وأعرب البرلمان العربى، عن تعازيه الحارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والشعب الفلسطيني، ولعائلة الفقيد، الذى قضى حياته مدافعًا عن القضية الفلسطينية وخاصة قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية لدعم وتدويل قضيتهم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.