أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة فاسدة خلال عيد الأضحى

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إحباط تهريب 572 ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 201 مركبة تقل الذبائح بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة، أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية، تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها.

يُذكر أن أمانة جدة كانت قد اعتمدت ست نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل – نقطة تفتيش الشميسي – طريق هدى الشام – طريق عسفان – طريق مكة المكرمة القديم – نقطة تفتيش ذهبان).

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