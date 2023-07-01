الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع بوابة التعليم الفني

برقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع بوابة التعليم الفني natega fany emis gov eg تجارة وصناعه وزراعة جميع محافظات مصر،ينتظر طلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها، الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، إعلان نتائجهم للعام 2023، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان النتائج الرسمية بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وسيتم الإعلان عن نتائج طلاب الدبلوم الفني 2023 من قبل كل مديرية تعليمية في الوقت الذي تحدده، كما حدث في السنوات السابقة. وبعد ذلك، سيتم إدراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، وذلك عبر رابط بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 18757 طالبا بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 662036 طالبا بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات ( التعليم والتدريب المزدوج):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 18792 طالبا، بنسبة نجاح 85.02 %.

نظام 3 سنوات ( برامج مطورة وفق منهجية الجدارات):

نتيجة الدبلومات الفنية

– حضر 21298 طالبا، بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

حضر 1312 طالبا، بنسبة نجاح 70.73%

نظام 3 سنوات (إعداد مهنى):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 67156 طالبا – (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61%.

-بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46 %.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2023، وذلك خلال هذا الأسبوع. وأفادت مصادر مطلعة بأن نتائج الدبلومات الفنية للعام 2023 ستتم الإعلان عنها برقم الجلوس عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ولن يتم الإعلان عن النتائج قبل يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

ومن المتوقع أن تعلن جميع المديريات التعليمية عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية للعام 2023، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الوقت المحدد، وستتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة بإدخال رقم الجلوس الخاص بهم عبر بوابة التعليم الفني.

ويعتبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر هذا الإعلان لمعرفة نتيجتهم والحصول على شهاداتهم الرسمية، ويتمنون الحصول على العلامات الجيدة التي تساعدهم في تحقيق أحلامهم المهنية والأكاديمية المستقبلية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع بوابة التعليم الفني

- للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يجب الدخول على بوابة التعليم الفني من هنــا . - اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية. - إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023. - اضغط على «عرض النتيجة». - ستظهر لك نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023